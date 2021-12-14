Названа новая польза прыжков со скакалкой

Прыжки со скакалкой полезны не только для здоровья сердечно-сосудистой системы, но и для укрепления костей, выяснили специалисты Барселонского университета и спортивного Центра высоких достижений в Испании, сообщает Газета.ru.

В исследовании участвовали 16 пловчих в возрасте 17-21 года — плавание не способствует укреплению костей, и ученых интересовало, удастся ли защитить кости молодых спортсменок. На протяжении 22 недель девушки два раза в неделю прыгали на скакалке по 20 минут. Плотность костей оценивалась с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии — метода, используемого также для диагностики остеопороза, об этом говориться в статье научного журнала Journal of Bone and Mineral Metabolism.

За время исследования костная масса поясничного отдела позвоночника, шейки бедра и, в целом, костей ног увеличилась, жировая масса нижних конечностей уменьшилась.

Кроме прыжков со скакалкой пловчихи также занимались на виброплатформах, поэтому в дальнейших исследованиях стоит изучить эффект прыжков отдельно.

Умеренная ударная нагрузка заставляет костную ткань перестраиваться, что делает кости плотнее и защищает от переломов, поясняют исследователи. Это, как уже было установлено в более ранних исследованиях, эффективно при остеопорозе, но, по-видимому, может служить и способом защиты от него. Так как остеопорозу больше подвержены женщины, им стоит обратить особое внимание на это упражнение.

Кроме того, прыжки со скакалкой улучшают кровоток и способствуют циркуляции иммунных клеток, поддерживая иммунитет, а также укрепляют мышцы и сухожилия ног и помогают развивать координацию движений.