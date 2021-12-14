Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году

Гривна под конец года почти не растеряла отыгранные у доллара позиции. Новости о возможной эскалации со стороны РФ напугали инвесторов и ослабили курс украинской валюты. Но за последнюю неделю межбанк взял курс на укрепление гривны, и теперь ситуация спокойна, говорят в банках, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.

Каким будет курс доллара к гривне до конца декабря и в 2022 году, и что будет на это влиять – ниже в материале.

Курс гривны к доллару стабилизировался после резкого падения с середины ноября. Казалось, что после нескольких месяцев укрепления для украинской валюты начинается период девальвации – курс на межбанке уже уверенно двигался к отметке 27,5 гривен/доллар. На горизонте виднелись прогнозы более затяжного падения украинской валюты.

Но уже после резкого скачка курса в начале декабря до уровня 27,40 гривен/доллар, начиная с 9 декабря произошел отскок курса ниже 27 гривен/доллар, говорит директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин.

Торги на межбанке в начале этой недели снова открылись с падения доллара. В последние дни предложение валюты превышает спрос, активными продавцами валюты традиционно выступают аграрии и металлурги, отметил Кабин. Импортеры же не слишком активны в последнее время, все еще сказываются карантинные ограничение и падение спроса среди населения.

Риски агрессии РФ и бюджетные расходы

На укрепление гривны до ноябрьского "проседания" влиял ряд факторов. Высокие цены на сырьевой экспорт в 2021 году и низкие объемы закупок дорогих энергоносителей обеспечили позитивное сальдо торгового баланса, пояснил начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко.

К тому же НБУ не слишком активно скупал доллар, тем самым не удерживая курс в определенных границах. Еще один фактор, который способствовал гривне – активность инвесторов нерезидентов, продававших инвалюту для покупки ОВГЗ.

Что изменилось в ноябре? Изначально курс ослабило завершение уплаты налогов, а также выход на рынок большого количества свободной гривны под "зеленую" электроэнергию, которая позже обращалась в валюту, рассказал ведущий эксперт Департамента казначейства и финансовых учреждений "ОТП Банка" Антон Куринной.

Вскоре к этому добавился негативный новостной фон от зарубежных партнеров, связанный с возможной военной эскалацией со стороны РФ. Нерезиденты тем временем начали выходить из украинского госдолга – их портфель ОВГЗ уменьшился с 96 млрд до 91 млрд гривен, а экспортеры перестали продавать выручку. Импортеры нефтепродуктов, напротив, стали активнее закупаться.

На настроения валютного рынка также повлияла информация Минфина о "выходе" в конце года в экономику 100 млрд гривен на покрытие бюджетного дефицита, уточнил Игорь Левченко. Часть этих денег может пойти на валютный рынок, оказав давление на курс.

Кроме рисков эскалации ситуации на границах Украины и РФ, добавилась неопределенность из-за нового штамма коронавируса – "Омикрона". Несколько дней эта новость вводила международные рынки в легкую панику, отметили в "ОТП Банке".

"Стабилизация началась, когда рынок увидел первые попытки "снять" негативный фон и реакцию на возможную эскалацию на границе. Несмотря на то, что особых продвижений в переговорах достигнуто не было – рынок отреагировал позитивно, и продавцы, которые придерживали продажи, вышли на рынок" , – пояснил Куринной.

Ярослав Кабин из Идея Банка подтвердил, что после переговоров между президентами США и России ситуация успокоилась, и курс гривны начал резкий разворот в сторону укрепления.

"Курс пробил отметку 26,85, но все-таки мы видим желание НБУ удерживать курс ближе к отметке 27, ведь при сильном укреплении регулятор выходит на рынок и выкупает весь излишек валюты" , – отметил Кабин.

Укрепление гривны стало следствием решения НБУ повысить учетную ставку с 8,5 до 9%, считают в инвесткомпании Eavex Capital.

"Также регулятор сообщил, что золотовалютные резервы Украины выросли до 30,5 млрд долларов, что позволяет рассчитывать на возможность поддержки гривны в случае чрезмерных курсовых колебаний" , – указывают аналитики.

После спада напряжения ожидается возврат нерезидентов на рынок ОВГЗ. Кроме того, рост учетной ставки должен отобразиться и на более высокой стоимости привлечения госдолга, что также должно стать привлекательным для нерезидентов-инвесторов, подчеркнул Ярослав Кабин.

По котировкам наличных курсов, как уточнил Антон Куринной из "ОТП Банка", было видно, что население спокойно восприняло информацию о возможной агрессии. Но любая новая информация по эскалации может разбалансировать ситуацию.

Прогноз на декабрь и 2022 год

Даже с учетом последних колебаний, украинская гривна по итогам года была очень стабильной, говорит начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов. Волатильность по паре гривна-доллар в текущем году оказалась намного меньшей, чем в последние несколько лет до этого.

"2021-й год был начат на уровне 28,3 гривен/доллар. Соответственно, с начала 2021 года украинская гривна укрепилась почти на 5% к доллару и сразу на 14% к евро (год начинался с отметки почти 35 гривен/евро)" , – напомнил Блинов.

По его мнению, это весьма неплохой результат на фоне доллара, заметно укрепившегося на мировых рынках.

"Согласно базовому сценарию нашего макроэкономического прогноза, среднегодовой обменный курс гривна-доллар в 2022 году ожидается на уровне 28,2. Для сравнения, по итогам 2021 года среднеговодой курс составит 27,3 гривен/доллар" , – сказал Блинов.

До конца года курс гривны, по мнению Игоря Левченко, будет зависеть от действий НБУ для балансировки валютного рынка, а также объемов, в каких нерезиденты будут выходить из ОВГЗ.

Среди других ключевых факторов – объем финансирования бюджетного дефицита и реакция населения на возможные колебания курса доллара в обменниках.

"По моей оценке, доллар будет колебаться в позитивном сценарии 27-27,4 гривен/доллар, в негативном сценарии 27,8-28,2 гривен/доллар" , – прогнозирует Левченко.

В начале года основными факторами поддержки или девальвации гривны также будут операции НБУ на валютном рынке и настроения нерезидентов.

"В 2022 году поддержка курса со стороны экспортеров, скорее всего, будет уменьшаться, и на это будет влиять цены на сырье, которые подешевели по сравнению с пиками 2021 года" , – пояснил он.

Эксперт считает, что в 2022 году будут преобладать девальвационные настроения, поскольку укрепление курса гривны будет влиять на замедление роста ВВП и доходы госбюджета.

Для курса гривны в 2022 году, по мнению Антона Куринного, важным фактором будет новостная лента, связанная с возможной эскалацией на границах. Еще один триггер – возможные изменения инструментов со стороны ФРС США для борьбы с высокими инфляционными реалиями. Это может повлиять на рост доллара в мире, что потянет за собой и гривну.

"Ожидаем коридор – 26-28 гривен/доллар в 2022 году. Важным остается вопрос закупки газа в ПГХ – как справится наше правительство при таких высоких ценах и возможном прекращении транзита газа через Украину и получения выручки с данного инструмента" , – отметил эксперт "ОТП Банка".

В Идея Банке до конца ожидают курсовой коридор 26,50-27,50 гривен/доллар, который, по их прогнозам, сохранится и в начале нового года.