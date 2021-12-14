К "Разумной политике" присоединяется депутат от "СН" - Разумков
Дмитрий Разумков в кулуарах Верховной Рады заявил, что к МФО «Разумная политика» присоединяется депутат от фракции «Слуга Народа» Любовь Шпак, передает Telegram-канал "Политика Страны".
Теперь в МФО 25 человек.
«Мы говорили про то что МФО «Разумная политика» будет увеличиваться. Думаю, что это только начало нашей совместной работы»,- заявил Разумков.
Также Разумков сказал, что «Разумная политика» будет собирать подписи и обращаться в Конституционный суд, чтобы там дали свою позицию касательно инициативы президента о множественном гражданстве.
«Я этот шаг президента воспринимаю исключительно как составляющую будущих выборов. Это увеличение электоральной базы», - заявил Разумков.