К "Разумной политике" присоединяется депутат от "СН" - Разумков

Дмитрий Разумков в кулуарах Верховной Рады заявил, что к МФО «Разумная политика» присоединяется депутат от фракции «Слуга Народа» Любовь Шпак, передает Telegram-канал "Политика Страны﻿".

﻿Теперь в МФО 25 человек.

«Мы говорили про то что МФО «Разумная политика» будет увеличиваться. Думаю, что это только начало нашей совместной работы» ,- заявил Разумков.

Также Разумков сказал, что «Разумная политика» будет собирать подписи и обращаться в Конституционный суд, чтобы там дали свою позицию касательно инициативы президента о множественном гражданстве.