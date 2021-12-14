Детское Евровидение 2021: Украина выступит под номером 12

По результатам жеребьевки Украина выступит на "Детском Евровидении" под номером 12. Песенный конкурс состоится уже в это воскресенье, 19 декабря. Представлять нашу страну будет 14-летняя вокалистка из Белой Церкви Елена Усенко с песней "Важіль", сообщает Обозреватель.

Финал музыкального состязания будет транслироваться на официальном YouTube-канале "Детского Евровидения". Порядок выступлений был определен случайным образом под руководством продюсера, сообщается на junioreurovision.tv.

Откроет конкурс юная вокалистка Полина из Германии, а самым последним, под номером 19, выступит представитель Португалии Симао Оливейра.

Из видео-влога на YouTube-канале "Суспільне Культура" стало известно, что украинская делегация уже находится в Париже, где и состоится главная музыкальная битва среди юниоров. Елена Усенко вместе со своей профессиональной командой прилетели во Францию и усердно готовятся там к выступлению.

Елена Усенко. Источник: instagram.com/ellen_usenko

14-летняя певица призналась, что очень устала в дороге и надеется хотя бы немного отдохнуть в отеле.

Музыку и слова для песни 14-летняя певица написала сама. Источник: instagram.com/ellen_usenko

На сборах с организаторами Евровидения участникам рассказали о правилах пребывания на конкурсе. Всем присутствующим ежедневно делают экспресс-тесты на коронавирус.

"Мы всегда должны находиться в масках. Нужно соблюдать социальную дистанцию, поэтому такие моменты как поцелуи и объятия здесь ограничены. Покинуть гостиницу можно только в случае репетиций или каких-то официальных съемок. Можно выйти на пробежку или в спортзал. Но просто поехать посмотреть город или прогуляться по магазинам запрещено. Все для безопасности и здоровья", – рассказала глава делегации Оксана Скибинская.

Усенко поделилась, что уже ждет сумасшедшего графика и готова покорять парижскую сцену. Также украинка познакомилась с представителями других стран и оценила конкурентов. Она много репетирует прям в гостиничном коридоре, надеясь, что ей удастся заполучить победу.

Усенко выступит на парижской сцене 19 декабря. Источник: instagram.com/ellen_usenko

Напомним, Елена представит на "Детском Евровидении" Украину с песней "Важіль", с которой она победила на этапе национальных отборов. Слова и музыку юная артистка написала самостоятельно.