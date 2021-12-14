Кулеба о переговорах Зеленского и Путина: организация не ведется

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ушел от ответа на вопрос журналиста о том, какие ведомства Украины и РФ начали переговоры по организации прямого диалога между президентами Зеленским и Путиным.

Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNEWS.

Сперва Кулеба уточнил, что такие переговоры были начаты, но сейчас они приостановлены.

"Сейчас эти переговоры не пребывают в активной фазе", – заявил министр иностранных дел.

Отвечать, кто именно их вел, он не захотел.

При этом, Кулеба попросил журналиста Телеграм-канала уважать своих коллег, у которых уже не было к нему вопросов.