Байден не будет ничего решать с Путиным за спиной Украины — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент США Джо Байден не будет ничего решать с президентом РФ Владимиром Путиным за спиной Украины, сообщает Новое время.

"Администрация США за нашей спиной с Путиным ничего решать не будет" , — сказал он.

Глава ведомства добавил, что такая гарантия звучала во время двусторонних контактов на всех уровнях.

По словам Кулебы, если будет следующий раунд разговора Байдена и Путина, то будет следующий раунд разговора Байдена и Зеленского.