В Украине есть угроза повторной вспышки коронавируса – эксперт

В Европе сейчас самый большой за всю историю пандемии уровень заболеваемости COVID. Из-за чего есть риск новой вспышки коронавируса в Украине. Об этом, со ссылкой на онлайн-брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

По его словам, ситуация в странах ЕС, в которых произошла вспышка, начала улучшаться, но эта вспышка начала перекидываться на другие страны.

"Это является прямой угрозой для Украины. Может начаться повторная вспышка и наибольший риск среди регионов Украины – это западная часть", – заявил он.

Ганиченко назвал две причины: низкий уровень вакцинации и две области с потенциально критической ситуацией – Закарпатская и Волынская.