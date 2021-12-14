Зеленский 7 раз проиграл в суде за половину своей каденции

Верховный Суд удовлетворил 7 исков к Президенту Владимиру Зеленскому, установив нарушение закона со стороны главы государства. В двух случаях решение уже окончательно, в других Большая Палата Верховного Суда рассматривает апелляцию со стороны Зеленского, сообщает Бигус.инфо.

Первым иском к Президенту Зеленскому, который Верховный Суд удовлетворил, был иск Владимира Горковенко – члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Его Зеленский в мае 2019 попытался уволить, отменив указ Петра Порошенко о его назначении.

Такие действия Зеленского Верховный Суд признал незаконным в декабре 2019 года. Большая Палата Верховного Суда отказала Зеленскому в удовлетворении апелляции в мае 2021 года. Суд отметил, что указы о назначении являются индивидуальными актами одноразового действия и человека невозможно уволить, просто отменив такой акт. Похожая ситуация была с судьей КС Александром Тупицким.

Это дало основание Владимиру Горковенко вспомнить Зеленскому его предвыборное обещание: "Если я когда-нибудь в жизни нарушу закон - я уйду сам". Поэтому он написал обращение в Офис Президента с вопросом, планирует ли Президент свое обещание выполнить.

“Об обещании кандидата в Президенты Украины В. Зеленского оставить должность в случае сознательного нарушения им закона… …оно сделано в контексте разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством, и позиция Главы государства по этому вопросу остается неизменной” , – ответили в ОП.

Успешные иски к Владимиру Зеленскому подали также Артур Герасимов, Владимир Арьев и Георгий Логвинский. Им как народным депутатам 8 созыва Петр Порошенко присвоил дипломатические ранги в связи с их работой в украинской делегации в ПАСЕ. В сентябре 2019 года Владимир Зеленский отменил соответствующие указы Порошенко как "безосновательные".

Впрочем, по делам по искам Тупицкого, Герасимова, Арьева и Логвинского президент Зеленский подал апелляции. Решений Большой Палаты Верховного Суда по этим делам еще нет.

Зато законным стало решение Верховного Суда удовлетворить иск к Владимиру Зеленскому, поданный жителем Мелитополя Виктором Ващенко, который является инвалидом войны. Он пожаловался, что Зеленский не ответил лично на его обращение. По Закону "Об обращениях граждан" Президент должен лично отвечать на обращение лиц с инвалидностью в результате войны.

Верховный Суд в феврале 2020 года признал бездействие Президента противоправным и обязал его рассмотреть обращение в соответствии с Законом. Однако в ноябре этого года Ващенко сказал, что так и не получил ответ.

Еще одним делом, в котором Верховный Суд удовлетворил иск к Владимиру Зеленскому, стал иск Вячеслава Плескача о непредоставлении информации в ответ на запрос. Это произошло в сентябре 2021 года. На это решение Владимир Зеленский также подал апелляцию.

В Офисе Президента проигнорировали запрос на комментарий о правовых позициях Президента по этим делам, не предоставив на него никакого ответа.