Новый канцлер Австрии поддержал запуск "Северного потока-2"

В Австрии новый канцлер Карл Негаммер выступил за запуск Северного потока-2. По его словам, российский газопровод "является важным проектом, который дает Европейскому Союзу безопасность поставок", сообщает Лига.Бизнес.

"Я ожидаю, что Северный поток-2 в скором времени можно будет ввести в эксплуатацию, как и планировалось", – сказал канцлер в интервью Die Welt.

Негаммер считает, что Северный поток-2 и эскалация Москвы на Востоке Украины не связаны. Более того, блокировка трубы "лишь навредит ЕС". Он заявил, что необходимо, чтобы страны ЕС были обеспечены энергоресурсами из как можно большего количества источников и "имелись соответствующие трубопроводы".

Канцлер не согласился с позицией США использовать газопровод как рычаг влияния на Кремль из-за агрессии в отношении Украины.