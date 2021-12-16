Лунный календарь на январь 2022: для бизнеса и личной жизни
Лунный календарь на январь 2022 года поможет спланировать график дел, встреч, переговоров и прочих важных мероприятий с учетом фаз Луны. В астрологии считается, что спутник Земли может воздействовать на разные сферы жизни, сообщает Обозреватель.
Благоприятные лунные дни в январе 2022 года
Дни 4, 5, 6, 11, 12, 19, 20 и 27 января в целом благоприятны для бизнеса и личной сферы.
Неблагоприятные лунные дни в январе 2022 года
Дни 2, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21 и 22 января в целом неудачны для знакомств, новых начинаний, бизнеса и других сфер.
Остальные лунные дни января 2022 года являются нейтральными.
Фазы Луны в январе 2022 года
Новолуние – 2 января в 20:36 по Киеву.
Полнолуние – 18 января в 01:51 по Киеву.
Убывающая Луна – 1 января и 19-31 января.
Растущая Луна – 3-17 января.