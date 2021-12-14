Как зимой сохранить здоровье глаз

Отрицательно отразиться на звезде в зимние месяцы могут много факторов, в том числе солнце и сухой воздух. В результате одной из самых распространенных проблем есть сухость глаз, сообщает Ukrhealth.net.

Справиться с этим состоянием поможет соблюдение нескольких правил, в том числе увлажнение воздуха и ношение солнечных очков, рассказал глава компании Rebuild Your Vision Тайлер Соренсен.

По словам Соренсена, многие не замечают, что зимнее солнце может навредить глазам. Специалист подчеркнул, что, хотя небо чаще бывает серым из-за облаков и облаков, носить солнечные очки зимой необходимо, поскольку вредные лучи отражаются от снега.

Однако солнце – не единственная опасность для глаз, раздражать их тоже может холодный и сухой зимний воздух. Кроме того, ситуацию усложняют обогреватели и центральное отопление. Справиться с проблемой помогут как увлажнители воздуха, так и обычная банка с водой, поставленная в комнате.

Кроме этого, Соренсен посоветовал использовать для увлажнения глаз специальные капли. Но самый простой и здоровый способ защититься от сухости глаз – пить больше жидкости, особенно воды.