Важнейшая часть ледника "Судного дня" может разрушиться

Ученые опубликовали результаты нового исследования ледника Туэйтса. Как сообщается, скоро он может разрушиться и это приведет к повышению уровня моря, сообщает Хайтек.

Международная исследовательская группа обнаружила, что шельфовый ледник Туэйтса, вероятно, рухнет в течение пяти лет. Это в разы ускорит дестабилизацию ледяного покрова Западной Антарктики.

Ледник Туэйтса находится в Западной Антарктиде, известный своим быстрым движением и угрозой увеличения уровня мирового океана. Также он известен как ледник «Судного дня». Впадает в залив Пайн-Айленд моря Амундсена, к востоку от потухшего вулкана Мерфи. Скорость движения поверхности ледника более 2 км/год. Назван в честь ученого-гляциолога Фредрика Туэйтса.

В 2018 году появился проект Международного сотрудничества по леднику Туэйтса, чтобы следить за его состоянием. В нем участвуют почти 100 ученых, которые собирают данные по льду, окружающей воде и моделируют будущие изменения.

Под ледником образуются длинные каналы, которые помогают воде «подтачивать» лед. Радиолокационные изображения показывают, что большие трещины распространяются с восточной (самой важной) части шельфового ледника к его центру со скоростью до 2 км в год. Что еще хуже, эти трещины направляются прямо к зоне тонкого льда. Это вызовет зигзагообразный узор трещин, который, в конечном итоге, приведет к обрушению всего ледника и изменению Антарктиды. Исследователи подсчитали, что это может произойти через пять лет.