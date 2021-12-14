В ВР инициируют уголовное производство против Гогилашвили

В Верховной Раде инициируют уголовное производство против бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Об этом сообщает "Сегодня﻿" в Telegram.

Лидер межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков заявил, что соответствующее обращение в Офис генпрокурора и ГБР обусловлено не просто аморальным поведением чиновника, а тем, что к сотруднику правоохранительных органов на блокпосте в зоне ООС применялась физическая сила.

Напомним, в субботу появилось видео, на котором Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.

Сам Гогилашвили извинился "за свою излишнюю эмоциональность" и заявил, что уволился с МВД по собственному желанию.