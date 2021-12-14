Южная Корея побила антирекорд по COVID-смертности с начала пандемии

В понедельник, 13 декабря, в Южной Корее от коронавируса умерло самое большое количество граждан с начала пандемии. При этом больницы страны изо всех сил пытаются справиться с ростом числа тяжелобольных пациентов.﻿ Об этом, со ссылкой на The Guardian, пишет Иванна Шовкун, РБК-Украина.

За сутки в Южной Корее зарегистрировали 94 смертельных случая. В это же время критические случаи достигли рекордного уровня - 906. Всего за 13 декабря зафиксировали 5 567 новых случаев заражения.

По словам высокопоставленного чиновника министерства здравоохранения Пака Хяна, медицинские ресурсы быстро заканчиваются в Сеуле и близлежащих мегаполисах, где около 86% отделений интенсивной терапии, предназначенных для пациентов с COVID-19, уже заняты.

В Южной Корее вакцинировано 81,3% населения. Всего в стране проживает 52 миллиона жителей. Но только 13,9% из них получили третью дозу вакцины против COVID.