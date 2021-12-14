Самый мощный BMW iX M60 дебютирует на выставке CES-2022

Выставка промышленной электроники CES-2022, которая откроется в Лос-Анджелесе в начале января, станет ареной для многочисленных презентаций электромобилей. Одним из шоу-стопперов марки BMW станет мощный электрокросс BMW iX M60, сообщает Обозреватель.

Помимо дебюта нового iX M60 EV, немецкий автопроизводитель планирует продемонстрировать ряд новых технологий.

BMW iX M60 будет построен на базе модели iX xDrive50. От него новинка унаследует батарею на 111,5 кВтч и два двигателя, но их отдача будет увеличена. У iX xDrive50 дуэт выдает 516 л.с., а у М60 ожидается 608 л.с. Как и в случае с другими BMW от подразделения M, кроссовер получит собственные материалы и варианты отделки интерьера, иные колесные диски, а также фирменный декор.

BMW iX M60 будет построен на базе модели iX xDrive50. Источник: BMW

Кроме того, в BMW готовятся презентовать уникальную технологию изменения цвета кузова "одним нажатием кнопки". По всей видимости речь идет об использовании электрохромного покрытия, которое уже применяется в панорамных крышах. Еще одной новинкой от BMW станет "ультрасовременный автомобильный кинотеатр". Все подробности о технологиях и инновациях автопроизводителя из Мюнхена мы узнаем в январе, когда откроется выставка CES-2022.