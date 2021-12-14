Россия угрожает Украине, чтобы шантажировать Запад – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский был удивлен требованием Владимира Путина гарантий не расширения НАТО на Восток. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica. Перевод интервью опубликован на сайте﻿ президента.

Очередное скапливание войск РФ на границе с Украиной глава государства назвал "потенциалом для шантажа" .

"Причем, прежде всего, против западных государств. Но если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще жестче, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства и, возможно, региона в целом", – сказал Зеленский.

На вопрос о том, сможет ли украинская армия противостоять россиянам уже завтра в случае их решения о вторжении, президент ответил следующее:

"Мы будем защищать нашу землю и наших людей при любых обстоятельствах и от любых посягательств. Украинцы не отдадут свою свободу никогда. Между тем, в Москве уже могут открывать музей с коллекцией различных осуждений. Безусловно, мы благодарны за оказанную поддержку, но коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, которая была бы основана на уважении международного права и государств-соседей, но просто к содержательным переговорам о мире на востоке Украины".

Также он добавил, что из-за возможного количества жертв в случае войны, Украина постоянно настаивает на "активизации дипломатии" .

"Мы не «играем» оружием, не выставляем войска под границу, не делаем силовых шагов по оккупированной территории нашего государства. За годы войны у нас уже около 15 тысяч погибших. Полтора миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними беженцами. Если же говорить о цене не локального, а более широкого конфликта, то понятно, что человеческие потери могут быть на порядок выше. В том числе и для россиян. Готово ли российское общество платить жизнями своих сыновей за попытку оккупации еще какой-нибудь части Украины?" – поинтересовался президент.

Глава государства отметил, что "Украина готова приложить все необходимые усилия, чтобы мир был честным и долговременным" .

"Это интервью превратится в толстую книгу, если я стану перечислять все предложения и попытки активизировать переговоры, которые российская сторона получила от нас за годы войны. Но хватит и одного небольшого абзаца, чтобы пересказать ответы России, потому что все они сводятся к неготовности признать себя стороной этой войны. Ее роль за переговорным столом – настаивать на том, что нужно говорить с сепаратистами на Донбассе. А кто эти сепаратисты? На оккупированной территории всем руководят российские офицеры и российские чиновники", – утверждает Зеленский.

В ответ на вопрос о том, готова ли Украина отказаться от идеи членства в НАТО в обмен на гарантированный уход российских войск от ее границ, президент напомнил о том, что украинское государство уже однажды пошло на уступки ради своей безопасности.