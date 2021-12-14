ЕС планирует ввести "жесткий дедлайн" для отказа от российского газа

ЕС планирует ввести "жесткий дедлайн" для отказа от российского газа

Европейская комиссия предлагает ввести запрет на продление долгосрочных контрактов на поставку природного газа в страны ЕС после 2049 года в рамках стратегии "зеленого перехода", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении агентства Bloomberg.

Ожидается, что документ будет опубликован в среду и будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 16 декабря. Кроме запрета долгосрочных контрактов, он содержит предложения по повышению энергетической безопасности Евросоюза, в том числе за счет увеличения заполняемости газохранилищ перед началом отопительного сезона и создания стратегических запасов операторами газораспределительных систем.

Такой запрет противоречит позиции России, давно указывающей на выгоды долгосрочных контрактов по сравнению с покупками газа на спотовых рынках. РФ, обеспечивающая треть потребностей Европы в газе, призывает европейские страны заключать больше подобных соглашений.

Напомним, в октябре-ноябре Российская Федерация сократила поставки газа в Европейский Союз на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом из Норвегии и Алжира ЕС получает голубое топливо в полном объеме.

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