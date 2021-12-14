ЕС планирует ввести "жесткий дедлайн" для отказа от российского газа

Европейская комиссия предлагает ввести запрет на продление долгосрочных контрактов на поставку природного газа в страны ЕС после 2049 года в рамках стратегии "зеленого перехода", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении агентства Bloomberg.

Ожидается, что документ будет опубликован в среду и будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 16 декабря. Кроме запрета долгосрочных контрактов, он содержит предложения по повышению энергетической безопасности Евросоюза, в том числе за счет увеличения заполняемости газохранилищ перед началом отопительного сезона и создания стратегических запасов операторами газораспределительных систем.

Такой запрет противоречит позиции России, давно указывающей на выгоды долгосрочных контрактов по сравнению с покупками газа на спотовых рынках. РФ, обеспечивающая треть потребностей Европы в газе, призывает европейские страны заключать больше подобных соглашений.

Напомним, в октябре-ноябре Российская Федерация сократила поставки газа в Европейский Союз на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом из Норвегии и Алжира ЕС получает голубое топливо в полном объеме.