Лишь 11% россиян считают украинцев враждебным народом - опрос

Лишь 11% россиян считают украинцев враждебным народом. Братским народом украинцев считают 52% россиян, а 31% относятся нейтрально.

Об этом свидетельствуют свежие данные﻿ Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)﻿.

Большинство опрошенных (52%) относятся к украинскому народу, как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовали свое отношение как нейтральное (42-62% среди молодежи). Только 11% считают, что украинцы — это народ, враждебно настроенный к россиянам.

В основном респонденты, согласно данным опроса, рассматривают Украину как братскую страну (29%) либо просто как страну-соседа (26%). По 12% считают Украину дружественным государством и источником угрозы для России.

Другие точки зрения менее распространены: 9% полагают, что Украина — враждебная страна, 4% считают ее стратегическим партнером, а 1% — конкурентом.

Каждый пятый россиянин (21%) внимательно следит за событиями, происходящими в настоящее время в Украине (23-42% среди старшего поколения), 43% следят за ними время от времени, а 36% — не следят (51-69% среди молодежи).