Мужу Светланы Тихановской суд вынес суровый приговор

В Беларуси вынесли приговор мужу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. Оппозиционера признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране, сообщает Лента.ру.

Суд постановил, что вина Тихановского в возбуждении вражды и розни в обществе по социальным признакам полностью доказана. По мнению судьи, существовала непосредственная связь между преступлениями экстремистов и деятельностью оппозиционера, который "манипулировал общественным сознанием" .

Вместе с Тихановским Гомельский суд приговорил еще нескольких оппозиционных политиков и блогеров — в частности, Игоря Лосика, Николая Статкевича, Артема Сакова, Владимира Цыгановича и Дмитрия Попова. Все они получили от 14 до 16 лет тюремного заключения.