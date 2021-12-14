Суд решил взыскать с Южмаша 208 млн налогового долга

Днепропетровский окружной админсуд решил взыскать с госпредприятия "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" налоговый долг в 208 млн грн, сообщает Finbalance.

Тем самым частично удовлетворив иск Восточного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Отмечается, что указанный налоговый долг предприятия состоит: по земельному налогу – 206,33 млн грн, по военному сбору – 2,02 млн грн.