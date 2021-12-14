Президент Финляндии поговорил с Путиным о войсках у границ Украины
Президент Финляндии Саули Ниинистё и хозяин Кремля Владимир Путин в понедельник, 13 декабря, обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом, ссылаясь на сайт президента Финляндии, сообщает Деловая столица.
"Главной темой разговора была тревожная ситуация у границ Украины. Президенты отметили важность сотрудничества для того, чтобы ситуацию можно было урегулировать дипломатическом путем", — говорится в сообщении.
Президент Финляндии побеседовал с президентом США Джо Байденом перед разговором с Путиным, уточнили в ведомстве.
"В контексте разговора о двусторонних отношениях, Саули Ниинистё рассказал Байдену о краеугольных камнях финской политики безопасности. Президент Ниинистё отметил, что ценит политику открытых дверей НАТО", — говорится в сообщении.