Президент Финляндии поговорил с Путиным о войсках у границ Украины

Президент Финляндии Саули Ниинистё и хозяин Кремля Владимир Путин в понедельник, 13 декабря, обсудили ситуацию вокруг Украины.﻿ Об этом, ссылаясь на сайт президента Финляндии, сообщает Деловая столица.

"Главной темой разговора была тревожная ситуация у границ Украины. Президенты отметили важность сотрудничества для того, чтобы ситуацию можно было урегулировать дипломатическом путем" , — говорится в сообщении.

Президент Финляндии побеседовал с президентом США Джо Байденом перед разговором с Путиным, уточнили в ведомстве.