Киев готовится к чрезвычайной ситуации из-за агрессии РФ — Кличко

В Киеве идет подготовка к чрезвычайной ситуации из-за угрозы военного вторжения России. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в статье немецкому изданию Bild, сообщает Новое время.

«В моем родном Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я как мэр организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по набору и подготовке резервистов» , — сообщил киевский мэр.

Кличко отметил, что на границе с Украиной и в ОРДЛО находятся 100 тысяч российских солдат.

«Это беспрецедентная угроза. Существуют разные сценарии нападения российской армии на Украину, и мы должны быть готовы ко всем из них» , — заявил Кличко.

Также мэр призвал ФРГ разблокировать поставки оборонительного оружия Украине.