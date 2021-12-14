Киев готовится к чрезвычайной ситуации из-за агрессии РФ — Кличко
В Киеве идет подготовка к чрезвычайной ситуации из-за угрозы военного вторжения России. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в статье немецкому изданию Bild, сообщает Новое время.
«В моем родном Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я как мэр организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по набору и подготовке резервистов», — сообщил киевский мэр.
Кличко отметил, что на границе с Украиной и в ОРДЛО находятся 100 тысяч российских солдат.
«Это беспрецедентная угроза. Существуют разные сценарии нападения российской армии на Украину, и мы должны быть готовы ко всем из них», — заявил Кличко.
Также мэр призвал ФРГ разблокировать поставки оборонительного оружия Украине.
«Не может быть, чтобы Германия не одобрила решение НАТО о поставках оборонного оружия Украине! Новое правительство Германии должно понять, что помощь нашей стране еще никогда не была так важна», — сообщил он.