Врач развеял самый популярный миф о коллагене

Эффект от применения кремов с коллагеном бывает заметен на коже далеко не всегда. Врач-диетолог Андрей Бобровский развеял один из мифов, сообщает Российская газета.

Производители косметики заявляют, что коллаген способствует разглаживанию морщин. Важно понимать простую вещь: чужеродному белку никак нельзя проникнуть внутрь, размер не позволит. Иными словами, "внешний" коллаген никогда не станет "внутренним".

Он также обратил внимание на еще один рекламный трюк - биологически активные добавки, которые якобы доставляют коллаген в организм. Но коллаген не будет усваиваться, если его не синтезировал сам организм.