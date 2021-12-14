Больше 100 тысяч украинцев не сделали вторую прививку вовремя
Около 110 тысяч украинцев просрочили введение второй дозы вакцины против COVID-19. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает пресс-служба Минздрава.
"Сейчас обязанность каждого человека – защитить себя и родных, сделав прививку. Вместе с тем, около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Именно поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу", – объяснил замминистра здравоохранения.
Он напомнил, что минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.