Сомали грозит массовый голод

Сомали столкнулось с самым сильным за 40 лет сезоном засухи, миллионам жителей страны грозит голод в 2022 году. Об этом говорится в отчете британской благотворительной организации Oxfam, сообщает РИА Новости.

"Около 90% Сомали переживает сильную засуху вслед за тремя подряд сезонами без осадков. Некоторые регионы сталкиваются с самым засушливым сезоном за 40 лет. Около 3,5 миллиона жителей уже столкнулись с острой нехваткой продовольствия, еще миллионам грозит голод в начале следующего года", - говорится в отчете организации.

Отмечается, что это связно с тем, что шансы в следующем сезоне посадить урожай или найти пастбищные угодья для скота сводятся к нулю.

Согласно данным организации, непрекращающаяся и вызванная изменениями климата засуха, продолжительная война в Сомали, нашествия саранчи и пандемия COVID-19 стали причинами голода в стране. По оценке Oxfam, 7,7 миллиона человек, что составляет около половины населения Сомали, будут в 2022 году нуждаться в срочной гуманитарной помощи, это на 30% больше, чем в 2021.

По данным глобального индекса голода, Сомали в 2021 году стала страной с самым высоким показателем населения, страдающего от голода.