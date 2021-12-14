ВР разрешила допуск иностранных вооруженных сил в Украину для учений

Верховная Рада на заседании во вторник, 14 декабря, поддержала законопроект об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях, сообщает Интерфакс-Украина.

Законопроект №6359 поддержали 309 народных депутатов. Воздержались 20 нардепов, не голосовали 35. Против законопроекта проголосовал один нардеп.

Среди поддержавших законопроект 213 депутатов фракции "Слуга народа", 23 депутата фракции "Европейская солидарность", 14 депутатов фракции ВО "Батькивщина", 10 нардепов фракции "За майбутне", 19 – из депутатской группы "Довира", 15 нардепов фракции "Голос", 2 депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и 13 внефракционных.

Согласно тексту законопроекта, иностранные вооруженные силы будут допущены на территорию Украины для участия в многонациональных учениях "Объединенные усилия – 2022", украинско-американских учениях "Репид Трайдент – 2022", украинско-британских учениях "Казак Мейс – 2022", многонациональных учениях "Светлая Лавина – 2022", украинско-польских учениях "Сильвер Сейбер – 2022", украинско-американских учениях "Си Бриз – 2022", украинско-румынских учениях "Риверайн – 2022", многонациональных учениях "Кленовая Арка – 2022" и многонациональных учениях "Викинг – 2022".

Закон вступает в силу со дня его обнародования.

Законопроект был зарегистрирован президентом Украины Владимиром Зеленским 29 ноября.