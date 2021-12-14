Курс Dogecoin взлетел на 39%

Курс Dogecion подскочил на 39% во вторник на заявлении главы Tesla Inc. Илона Маска о том, что за эту криптовалюту можно будет покупать мерч компании, сообщает Интерфакс-Украина.

Маск, признанный журналом Time "Человеком года - 2021", заявил изданию, что, хотя Dogecoin была создана как "глупая шутка", эта криптовалюта "лучше приспособлена для транзакций", чем биткоин.

"Объем транзакций с биткоинами низкий, а расходы на каждую транзакцию высокие" , - отметил Маск.

Dogecoin, по его словам, "стимулирует людей расходовать деньги, а не копить их" .

Tesla разрешит покупку своего мерча за Dogecion, и "посмотрим, как это пойдет" , сказал Маск.

Глава Tesla неоднократно упоминал Dogecoin в Twitter, что существенно увеличило популярность криптовалюты, созданной в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину.

Курс Dogecoin во вторник поднялся до $0,2191, в начале этого года он составлял менее 1 цента.