Китай вывел на орбиту шестой спутник за пять дней

Что интересно, Китай отправил в космос один спутник 13 декабря, в то время как 9 декабря туда же оправились еще пять за один день, сообщает Сегодня.

Таким образом, это уже шестой спутник, выведенный страной на орбиту за декабрь 2021.

Ракету, несущую спутник, запустили с космодрома Сичан в провинции Сычуань на Юго-Западе Китая.

Запуск был произведен в 18:09 по Киеву 13 декабря, или 00:09 по Пекину 14 декабря, с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" (Long March-3B).

По сравнению с первым запуском спутника Tianlian II, нынешний улучшил способность обеспечивать многопользовательский доступ к услугам связи и гибкость для работы на разных высотах.

Напомним, ранее американские военные заявили, что Китай невероятно быстро наращивает космическое вооружение и постоянно угрожает их спутникам.

В то же время исследователи недавно предположили, что следующая гонка вооружений образуется даже не на орбите, а вокруг Луны.