Митинг "ФОПов": произошло столкновение протестующих с полицией

Во вторник, 14 декабря, в центре Киева проходит акция протеста "ФОПов", выступающих против расширения фискализации. Между участниками и полицией возникла потасовка. Об этом передает корреспондент с места событий, сообщает Апостроф.

Активисты хотели пройти маршем, но полиция их не пускает, выставив огромный кордон на улицах Шелковичной и Грушевского.

Апостроф

Полиция задержала одного из участников протестов, а его единомышленники попытались отбить задержанного у правоохранителей.