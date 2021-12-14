Митинг "ФОПов": произошло столкновение протестующих с полицией

Во вторник, 14 декабря, в центре Киева проходит акция протеста "ФОПов", выступающих против расширения фискализации. Между участниками и полицией возникла потасовка. Об этом передает корреспондент с места событий, сообщает Апостроф.

Активисты хотели пройти маршем, но полиция их не пускает, выставив огромный кордон на улицах Шелковичной и Грушевского.

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Апостроф

Полиция задержала одного из участников протестов, а его единомышленники попытались отбить задержанного у правоохранителей.

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