Митинг "ФОПов": произошло столкновение протестующих с полицией
Во вторник, 14 декабря, в центре Киева проходит акция протеста "ФОПов", выступающих против расширения фискализации. Между участниками и полицией возникла потасовка. Об этом передает корреспондент с места событий, сообщает Апостроф.
Активисты хотели пройти маршем, но полиция их не пускает, выставив огромный кордон на улицах Шелковичной и Грушевского.
Полиция задержала одного из участников протестов, а его единомышленники попытались отбить задержанного у правоохранителей.