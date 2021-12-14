"Динамо" получило соперника в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Во вторник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА по футболу, в которой играет молодежь возрастом до 19 лет. Получило своего соперника и киевское "Динамо", сообщает Обозреватель.

В первом раунде матчей на выбывание (1/16 финала) украинская команда сразится с испанским "Депортиво". На этой стадии противостояние будет состоять из одного поединка, который пройдет 8 или 9 февраля 2022 года. Поскольку подопечные Игоря Костюка на групповом этапе заняли второе место в группе, то теперь им предстоит гостевая игра.

Другие пары этой стадии сложились следующим образом:

"Генк" (Бельгия) – "Челси" (Англия)

"Эмполи" (Италия) – "Боруссия" (Д, Германия)

АЗ (Нидерланды) – "Вильярреал" (Испания)

"Жилина" (Словакия) – "Интер" (Италия)

"Хайдук" (Хорватия) – "Атлетико" (Испания)

"Мидтьюлланд" (Дания) – "Брюгге" (Бельгия)

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Севилья" (Испания)

Победители этих стыковых матчей 1/16 финала на следующем этапе присоединятся к победителям групп "пути Лиги чемпионов" в 1/8 финала.

Соперников уже ждут "Зальцбург", "Ливерпуль", МЮ, ПСЖ, "Реал", "Бенфика", "Спортинг" и "Ювентус". Напомним, "Бенфика" первенствовала в группе с "Динамо", обыграв киевлян в последнем туре.