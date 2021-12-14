СБУ разоблачила крупнейшую сеть по изготовлению фейковых COVID-сертификатов

Служба безопасности Украины разоблачила крупнейшую в стране сеть подделки COVID-сертификатов. На этих махинациях злоумышленники зарабатывали до 5 миллионов гривен в месяц.

Как сообщает пресс-служба СБУ, мошенники предлагали оформить соответствующие медицинские документы без фактического проведения прививок.

Установлено, что противоправную деятельность организовали два жителя Киева. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и 6 семейных врачей из разных регионов страны.

За разные суммы денег они вносили данные «клиентов» в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг «Дія», отметили в СБУ.

Для передачи «списков» для оформления фиктивных документов организаторы сделки привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги.

Решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.