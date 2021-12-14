"На то воля Божья" – Стефанчук о потерянном заявлении Ткаченко

Как оказалось, заявление об отставке министра культуры Украины Александра Ткаченко было направлено в Верховную Раду, но, по непонятным причинам, его не зарегистрировали. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

В разговоре с журналистом канала Ткаченко уточнил, что для него это тоже загадка.

Ткаченко задал лично вопрос спикеру ВР Руслану Стефанчуку, где его заявление, а тот ответил, что не знает. Министр спросил, писать ли ему новое заявление.

"Я откровенно говорю, что официально заявления в Верховной Раде нет, и я считаю господина Александра одним из лучших министров в правительстве. Если даже такой порыв у него был, я очень прошу, вы делаете очень много хороших дел, давайте подумайте. Если заявления нет в Раде, может на это воля Божья. Я буду очень рад, если вы измените свое решение, и мы будем дальше строить украинскую информационную политику и культуру", – заявил Стефанчук.

После этого диалога Ткаченко уточнил, что готов написать новое заявление, если будет нужно.