Арахамия прокомментировал возможный паспорт РФ у Гогилашвили

Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия не увидел ничего важного в расследовании информации о том, что экс-заместитель главы МВД Александр Гогилашвили мог быть гражданином России.

Об этом сообщает﻿ "Политика Страны".

Глава фракции Давид Арахамия, отвечая на вопрос журналиста о том, заинтересовано ли монобольшинство расследовать назначение человека, у которого может быть российский паспорт, он ответил:

"Я не вижу большого общественного значения в этом процессе. Ну был заместитель, нет заместителя, двигаемся дальше".