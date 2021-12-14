Жена осужденного на 15 лет белоруса обратилась к Лукашенко

Супруга медиаконсультанта Радио Свобода Игоря Лосика, осужденного в Беларуси к 15 годам колонии усиленного режима, Дарья Лосик обратилась к Александру Лукашенко, силовикам и судьям, сообщает Новое время.

"Хочу обратиться ко всем причастным к сегодняшнему беспределу, а именно судьям, прокурорам, представителям правоохранительных органов, работникам СИЗО и, конечно же, гражданину Лукашенко. Сегодня весь этот фарс, весь этот спектакль под названием „суд по делу Тихановского“ подошел к концу. Как вы себя чувствуете после всего этого, спрашивать не буду, но, надеюсь, что очень плохо" , — сказала она.

Жена Лосика предложила Лукашенко встретиться с ней.

«Александр Григорьевич, по всем телеканалам и интернет-ресурсам госпропаганды транслируют речи о том, какой вы смелый, как вы самоотверженно и непоколебимо спасаете страну от всех мыслимых и немыслимых напастей. Очень интересно, ведь вы боретесь с такими якобы страшными угрозами, но встретиться с одной простой девушкой, любящей женой и мамой, у вас смелости не хватило. Так, может, докажете, что это не так?» — сказала она.

Дарья Лосик добавила, что убегать и прятаться за границей она не собирается.

"Давайте же встретимся, и я расскажу, через что благодаря вашим подчиненным прошла наша семья. Каково это — пережить две голодовки мужа, узнать, что он пытался покончить с собой прямо на глазах у одного из ваших так называемых следователей… Выбор места и времени я оставляю за вами. Убегать и прятаться за границей я не собираюсь. Докажите мне, что вы не трус. Жду приглашения" , — сказала она.

14 декабря в Беларуси суд приговорил блогера, мужа Светланы Тихановской Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Игоря Лосика — к 15 годам.

В июне 2020 года в Беларуси задержали блогера и внештатного консультанта Радио Свобода Игоря Лосика. Ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, а затем добавили обвинение в подготовке к участию в массовых беспорядках. В знак протеста Лосик 41 день держал голодовку, которую прекратил 25 января. Позже после новых обвинений он начал еще одну голодовку.