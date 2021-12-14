В Польше узнали, кто командовал штурмом границы

Штурмом на белорусско-польской границе руководил генерал-майор, заместитель председателя Пограничной службы Беларуси Роман Подлинев﻿, сообщает Сегодня.

Об этом заявил спикер министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

Он также опубликовал фотографию, сделанную в пункте пропуска Кузница-Брузги 16 ноября. Среди прочих людей на ней можно заметить вероятного координатора мигрантов.

Жарин назвал фотографию очередным доказательством того, насколько глубоко белорусские спецслужбы вовлечены в гибридную операцию против ЕС.

В тот день на белоруса обратили внимание польские силовики, поскольку его поведение указывало на то, что он там находится с целью наблюдения и контроля.

16 ноября произошел самый большой штурм мигрантов на польско-белорусской границе. Несколько сотен мигрантов пытались прорваться в Польшу, используя камни, палки и шумовые гранаты.