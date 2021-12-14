Кабмин рассмотрит первые 2 проекта по "инвестняням"

Инвесторы на этой неделе подадут первые две заявки на инвестиционные проекты со значительными инвестициями по программе "инвестнянь" на общую сумму $96 млн, сообщает Интерфакс-Украина.

"На этой неделе будут поданы первые две заявки на инвестпроекты. Общая сумма инвестиций по этим заявкам - свыше $96 млн. Проекты будут реализованы в сферах агропереработки и производства утепляющих материалов, минваты", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе форума UkraineInvest "MAKE in UA" в Киеве во вторник.

Премьер добавил, что в целом инвесторы подали 27 предложений на $2 млрд.