Турки протестуют против бедности – на улицы вышли тысячи человек
В Турции опять протестуют против финансовой политики властей, приведшей к гиперинфляции и обвалу местной валюты – лиры. В частности, в прошлое воскресенье, 12 декабря, крупнейшие турецкие профсоюзы вывели на улицы Стамбула более 5 тысяч людей, требовавших повысить минимальную зарплату в стране, сообщает Обозреватель.
"Мы вышли на улицу, чтобы попытаться изменить положение вещей. Мы могли бы остаться дома, но нельзя так дальше жить, мы хотим перемен. Нынешнее правительство должно уйти в отставку, так как оно набивает свои карманы, и обирает население. Вот почему мы здесь, чтобы сказать: "Хватит!" И мы продолжим уличные акции", – говорят митингующие.
Протестовали также в столице Турции – Анкаре. При чем, там дошло даже до задержаний митингующих полицией.
"Студенты, собравшиеся в знак протеста против роста цен на жилье и других предметов первой необходимости, были избиты полицией при въезде в Анкару. По меньшей мере 90 студентов были задержаны, несколько человек получили ранения после столкновения с полицией", – говорится в сообщении.
При этом отмечается: против политики турецких властей протестовали студенты из разных частей страны.
Ранее в конце ноября 2021 года Турцию охватили массовые беспорядки из-за рекордного падения лиры и последовавшего за этим резкого скачка цен. На улицы вышли сотни людей – они призвали к отставке правительства и членов правящей Партии справедливости и развития.
Тогда турецкая лира упала до 13,46 за доллар (27,85 грн/доллар). Это стало одним из самых больших обвалов местной валюты за последнее время.
Турецкая лира обвалилась
В настоящее время Турция переживает валютную катастрофу из-за того, что турецкая лира достигла рекордно низкого уровня по отношению к доллару. В понедельник, 13 декабря она ослабла на 4,2% – до 14,47 за доллар (28,24 грн по актуальному курсу). Главной причиной случившегося называют возможные действия турецкого центробанка.