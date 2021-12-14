Турки протестуют против бедности – на улицы вышли тысячи человек

В Турции опять протестуют против финансовой политики властей, приведшей к гиперинфляции и обвалу местной валюты – лиры. В частности, в прошлое воскресенье, 12 декабря, крупнейшие турецкие профсоюзы вывели на улицы Стамбула более 5 тысяч людей, требовавших повысить минимальную зарплату в стране, сообщает Обозреватель.

"Мы вышли на улицу, чтобы попытаться изменить положение вещей. Мы могли бы остаться дома, но нельзя так дальше жить, мы хотим перемен. Нынешнее правительство должно уйти в отставку, так как оно набивает свои карманы, и обирает население. Вот почему мы здесь, чтобы сказать: "Хватит!" И мы продолжим уличные акции" , – говорят митингующие.

Протестовали также в столице Турции – Анкаре. При чем, там дошло даже до задержаний митингующих полицией.

"Студенты, собравшиеся в знак протеста против роста цен на жилье и других предметов первой необходимости, были избиты полицией при въезде в Анкару. По меньшей мере 90 студентов были задержаны, несколько человек получили ранения после столкновения с полицией" , – говорится в сообщении.

A Turkish citizen throws a picture of Erdogan on the ground in the building of the governor of Ariel district of Zongeldak, in protest against the living situation in Turkey, so that the police arrest him on charges of insulting the head of state. pic.twitter.com/TTnwNxRqdB — Spriter (@spriter99880) December 13, 2021

При этом отмечается: против политики турецких властей протестовали студенты из разных частей страны.

#Turkey #Istanbul Large devaluation of the Turkish #Lira . Disputes against the government and the monetary crisis #Erdogan evaluates solutions, but the protests increase over the next few days pic.twitter.com/S8TMg606ux — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) December 13, 2021

Ранее в конце ноября 2021 года Турцию охватили массовые беспорядки из-за рекордного падения лиры и последовавшего за этим резкого скачка цен. На улицы вышли сотни людей – они призвали к отставке правительства и членов правящей Партии справедливости и развития.

Тогда турецкая лира упала до 13,46 за доллар (27,85 грн/доллар). Это стало одним из самых больших обвалов местной валюты за последнее время.

Турецкая лира обвалилась

В настоящее время Турция переживает валютную катастрофу из-за того, что турецкая лира достигла рекордно низкого уровня по отношению к доллару. В понедельник, 13 декабря она ослабла на 4,2% – до 14,47 за доллар (28,24 грн по актуальному курсу). Главной причиной случившегося называют возможные действия турецкого центробанка.