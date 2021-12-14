Похолодание, дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 15 декабря

В Украину снова идет похолодание. Кое-где температура ночью опустится до -7°С. Без осадков погода﻿ тоже не обойдется: часть областей зальет дождями, часть ожидает мокрый снег.

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Итак, в среду, 15 декабря, во всех западных, центральных, северных и в большинстве восточных областей ожидается температура от -1°С до 3°С днем и от -7°С на западе до 2°С в центре и на востоке страны ночью. В Донецкой же и во всех южных областях будет немного теплее – около 2-5°С днем и 0-5°С ночью. И наиболее тепло будет в Крыму – там обещают 5-7°С и 2-4°С ночью.

Из осадков 15 декабря ожидаются дожди на юге (кроме Одесской области) и в Крыму, а также мокрый снег на востоке страны. В центре и на западе местами возможен снег. На востоке и на юге ожидается гололедица. На востоке, а также на севере и на западе ожидается ветер на уровне 7-14 км/час. В центре ветер будет посильнее – около 11-18 км/час. И самый сильный ветер ожидается на юге страны и в Крыму – 14-25 км/час в среднем, в Одесской области местами возможны шквалы до 29 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 15 декабря ожидается температура от -1°С до 1°С в течение дня, ветер 7-14 км/час и снег.