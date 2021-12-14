Экс-министр обвинила Геруса в манипуляциях: "отвлекает внимание"

Нападки и манипуляции главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса в отношении бывшего руководства Министерства энергетики являются попыткой скрыть свою антиукраинскую деятельность в пользу северного соседа, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом заявила экс-министр энергетики Украины Ольги Буславец в Facebook.

"Андрей Герус в своем, как ему кажется, "тонком" ироническом стиле, начал обвинять "тогдашнего руководителя Минэнерго Буславец" в создании "фермы" по производству криптовалюты на территории Запорожского ферросплавного завода. Похоже, Герус за время пребывания в должности хорошо изучил теорию манипулирования общественным мнением, в том числе такой популярный приём как отвлечение внимания. И когда нечего сказать по сути, то остается применять эту теорию на практике. На момент осуществления описанного аукциона купли-продажи электрической энергии (21.12.2020), я уже месяц как не была руководителем Минэнерго (напоминаю, что Кабинет министров 20.11.2020 отменил решение о возложении на меня функций и.о. министра)" , - сказала она.

Вместе с тем, Буславец напомнила, что именно Герус своими правками открыл импорт электрической энергии из РФ и Беларуси.

"Причем, сделано это было в период профицита электроэнергии. И в течение второй половины 2019-начала 2020 года из РФ и РБ было импортировано более 1,1 млрд кВтч электрической энергии. Эта электроэнергия предназначалась для продажи на рынке двусторонних договоров определенным промышленным предприятиям. Как следствие привлечения импорта оказало крайне негативное влияние на экономику предприятий электроэнергетического и угольного комплексов и способствовало топливной разбалансированности" , - отметила она.

Экс-министр также напомнила о негативных последствиях такого решения, которое, по ее словам, привело к энергетическому кризису.