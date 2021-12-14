Большинство россиян не исключают полномасштабной войны РФ против Украины

Большинство россиян (75%) считают, что напряженная ситуация на Донбассе может перерасти в полноценную войну между Украиной и Россией.﻿ Об этом свидетельствуют данные соцопроса от Левада-центр, сообщает Новое время.

Среди тех, кто не исключает такую возможность, лишь 3% уверены, что война неизбежна. 36% респондентов считают, что это вполне вероятно, а 38% назвали такой исход событий маловероятным.

Еще 15% полностью исключают возможность вооруженного конфликта между двумя государствами.

Половина опрошенных уверена, что инициатор эскалации конфликта — США и другие страны НАТО.

Такого мнения чаще всего (61%) придерживаются россияне 55 лет и старше. Также в этом уверена примерно четверть (24%) респондентов 18−24 лет.

16% респондентов думают, что в обострении ситуации виновата Украина. Среди опрошенных в возрасте до 24 лет такого мнения придерживаются 20% людей.

Еще 4% респондентов заявили, что конфликт обостряет Россия, 3% назвали инициатором напряженности боевиков «ДНР» и «ЛНР».