В Минцифре пока не работают над онлайн-выборами в Украине

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его позиция не изменилась к онлайн-голосованию на выборах. Однако пока ведомство не получило задачу внедрить этот формат и не работает в этом направлении, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"У меня позиция системно неизменна по отношению к выборам. Будут ли онлайн-выборы, решают Центральная избирательная комиссия и парламент" , - сказал в интервью изданию Федоров.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине нет законодательной базы для онлайн-голосования на выборах и поэтому перед ведомством такая задача не стоит.