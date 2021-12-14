В Беларуси ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям
В Беларуси ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны. Александр Лукашенко подписал соответствующий закон, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Согласно закону, призыв к введению санкций против страны и режима будут наказываться:
- лишением свободы сроком до шести лет, если призывы обращены к рядовым лицам;
- лишением свободы сроком до десяти лет, если призывы обращены к зарубежным странам, международным и иностранным организациям;
- лишением свободы сроком до двенадцати лет, если призывы совершены должностным лицом, или же привели к тяжелым последствиям.