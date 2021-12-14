В Беларуси ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны. Александр Лукашенко подписал соответствующий закон, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Согласно закону, призыв к введению санкций против страны и режима будут наказываться: