Германия готова ввести санкции против всех российских газопроводов

Запад готов ввести санкции против всех российских газопроводов в Европе в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину﻿. Об этом заявил источник в правительстве Германии, сообщает Деловая столица.

Отмечается, что "Северный поток-2" не следует особо выделять при обсуждении возможных санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, поскольку есть и другие трубопроводы "Газпрома" в Европу.

Источник сообщил, что Кремлю необходимо объяснить цель наращивания военной мощи на границе с Украиной. Лидеры ЕС соберутся на этой неделе в Брюсселе для обсуждения этой проблемы.

В то же время, по его словам, лучшим ответом на российскую угрозу являются не поставки оружия Украине, а деэскалация ситуации с помощью возобновления переговоров между Германией, Францией, Россией и Украиной в "нормандском формате".