Россия пригрозила Евросоюзу ответом за санкции против ЧВК Вагнера

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила Европейскому союзу ответом за санкции против ЧВК Вагнера. Она подчеркнула, что компания якобы не подконтрольна властям России, сообщает Новое время.

Она добавила, что независимые государства уполномочены самостоятельно налаживать взаимодействие с внешними партнерами.

"Получается, что своими незаконными ограничениями Евросоюз ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику" , — заявила Захарова.

Представитель МИД России также призвала ЕС перестать вмешиваться во внутренние дела суверенных стран.

13 декабря Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера из-за деятельности ее наемников в Украине, Сирии и Ливии.

25 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой признал ЧВК Вагнера «агентом России». В резолюции отмечалось: у Европарламента есть свидетельства того, что РФ несет ответственность за финансирование, обучение, руководство и оперативное командование группой.