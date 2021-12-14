Идею предоставить право баллотироваться в мэры 16-летним раскритиковали

В Верховную Раду поступил законопроект 6402, который предлагает предоставить возможность 16-летним гражданам баллотироваться в органы местного самоуправления. Председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская считает его положение нелогичным, сообщает Новое время.

"Это нелогично — снизить возраст, от которого человек может баллотироваться на выборные должности, до 16 лет, но оставить 18-летним активное право — выбирать. Избиратель в меньшей степени должен быть компетентным, чем лицо, представляющее эти выборы, например, в органах местного самоуправления. Имея право баллотироваться в органы местного самоуправления, <...> это лицо не будет иметь право голосовать на этих выборах. Конституция определяет четко, что в 18 лет гражданин приобретает право голоса" , — отметила Айвазовская в эфире Радио НВ.

Кроме того что законопроект противоречит Конституции, Айвазовская убеждена, что у несовершеннолетних не будет опыта в управлении общиной.

"16-летнее лицо вряд ли имеет такой управленческий опыт, чтобы руководить местной громадой, если мы говорим о городских, сельских, поселковых головах. Потому что депутаты местных советов — это волонтеры. Это люди, за свою работу не получающие зарплату. А для принятия решения в органе местного самоуправления нужно иметь набор определенных компетенций, производимых в ходе определенной практики и опыта" , — считает Айвазовская.

В пояснительной записке к законопроекту № 6402 указано, что он разработан «по запросу подростков на полноценное участие в общественно-политической жизни Украины и своей общины с 16 лет», а целью документа является создание «возможностей для молодежи реализовать свой потенциал на два года раньше, чем это предусмотрено действующим законодательством».

Также инициаторы законопроекта обосновывают необходимость снижения возрастного ценза опытом других стран, а именно «устойчивым европейским трендом»:

В Германии в отдельных землях граждане имеют право голосовать с 16 лет. В то же время новая парламентская коалиция декларирует предоставление право голоса молодым немцам с 16 лет.

Во Франции депутаты внесли законопроект, призванный заключить пакт доверия с молодежью, предусматривающий предоставление молодежи избирательного права и возможности сдавать экзамен на водительские права;

В Великобритании движение Голосовать в 16 борется за право голоса для граждан, которым исполнилось 16 лет. А на выборах в парламент Шотландии, локальных выборах голосовать можно с 16 лет;