Гордон и Богдан сообщили друг другу, что их хотят посадить

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что его и журналиста Дмитрия Гордона «хотят посадить», сообщает Новое время.

Во время интервью Гордон сказал, что, по его, информации, Богдана «уже должны были посадить».

"Собираются (о том, собирались ли его посадить — ред.). Тебя тоже, кстати, собираются посадить. Там уже крайняя стадия безумия, там всех садят. Причем там уже пачками пошли" , — ответил экс-глава ОП.

По словам Богдана, после его поста, где он троллил власть, и.о. директора ГБР Алексею Сухачеву «была поставлена задача рыть, посадить Богдана в тюрьму».

"Там все: Бутусов, Савик Шустер, Дима Разумков и вся его группа, еще 100 тысяч каких-то людей, какие-то блогеры — в Facebook он где-то их встретил — Иван Иванович Ж*па, какие-то боты… лично дает команду посадить… У них есть какой-то судья в Полтавской области — его взяли на взятке, подвесили, он им подписывает, не читая" , — утверждает Богдан.

В Офисе президента после прошлого интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону в 2020 году заявили, что тот «совершенно не в инсайде, не в тренде, продолжает хохмить над собственными старыми шутками и пытается доиграть чужие хайпы».

После интервью Госбюро расследований вызвало Богдана на допрос из-за его слов о якобы договоренностях с Россией по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с РФ и обмена пленными. Тогда экс-глава ОП заявил, что его пытаются запугать.