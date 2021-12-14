В Евросоюз примут еще две страны

Европейский союз договорился о расширении блока — в ближайшее время в него войдут Северная Македония и Албания, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

"У нас есть выводы о расширении ЕС — в отличие от прошлого года! Северная Македония и Албания" , — написал он.

white smoke! we have EU enlargement conclusions - unlike last year! #NorthMacedonia #Albania — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 14, 2021

Предыдущий саммит ЕС – Западные Балканы, состоявшийся 6 октября в Словении, не принес позитивных новостей о перспективах вступления стран региона в Евросоюз.