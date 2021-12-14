Семью скандального Гогилашвили охраняет подразделение СБУ Альфа
Семья бывшего заместителя главы МВД Александра Гогилашвили находится под охраной СБУ, сообщает Новое время.
В расследовании Bihus.info со ссылкой на данные от спецслужб, говорится о том, что съемочной группе удалось зафиксировать, как сына помощницы президента Марии Левченко и на то время заместителя главы МВД Гогилашвили привез в КВЦ Парковый автомобиль с номерами Службы безопасности Украины.
Издание уточняет, что речь идет о событиях 21 ноября 2021 года, когда в комплексе Парковый проходило заседание Слуги народа.
"В это время ко входу в комплекс подъехал автомобиль Chevrolet Suburban. Судя по толщине дверцы и оконным рамам, автомобиль бронирован. Из автомобиля вышел мужчина, за ним — мальчик", — говорится в сообщении.
Мальчик уехал из Паркового уже на другом авто — Mazda 3. Как указывают журналисты, эта машина зарегистрирована на Марию Левченко — секретаршу президента Владимира Зеленского и супругу в то время действующего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.
"А вот номерной знак автомобиля, который привез парня в Парковый, закреплен за автомобилем Volkswagen Transporter. Партия таковых в 2019 году поступила на баланс СБУ", — говорится в расследовании.
В мужчине, вышедшем из машины перед парнем, источники Bihus.Info в правоохранительных органах опознали сотрудника спецподразделения Альфа СБУ.
На запрос журналистам в СБУ ответили следующим образом:
"В ответ на ваш запрос отмечаем, что информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной. Отдельно обращаем ваше внимание на то, что СБУ действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством Украины. Это касается деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и членов их семей, в том числе", — ответили в пресс-службе СБУ.
Кроме ответа СБУ, редакция также получила подтверждение от другого правоохранительного органа, что семье Гогилашвили предоставлена охрана Альфы.
Мария Левченко и Александр Гогилашвили не ответили на телефонные звонки и проигнорировали отправленные редакцией вопросы.
Альфа СБУ может предоставлять охрану участникам уголовного производства. Этим иногда пользуются чиновники, которым не предусмотрена госохрана.
В таких случаях для получения охраны от одного из правоохранительных органов используется уголовное производство о якобы угрозе жизни.
Помощнику президента и заместителю министра по должности госохрана не предусмотрена.