Семью скандального Гогилашвили охраняет подразделение СБУ Альфа

Семья бывшего заместителя главы МВД Александра Гогилашвили находится под охраной СБУ, сообщает Новое время.

В расследовании Bihus.info со ссылкой на данные от спецслужб, говорится о том, что съемочной группе удалось зафиксировать, как сына помощницы президента Марии Левченко и на то время заместителя главы МВД Гогилашвили привез в КВЦ Парковый автомобиль с номерами Службы безопасности Украины.

Издание уточняет, что речь идет о событиях 21 ноября 2021 года, когда в комплексе Парковый проходило заседание Слуги народа.

"В это время ко входу в комплекс подъехал автомобиль Chevrolet Suburban. Судя по толщине дверцы и оконным рамам, автомобиль бронирован. Из автомобиля вышел мужчина, за ним — мальчик" , — говорится в сообщении.

Мальчик уехал из Паркового уже на другом авто — Mazda 3. Как указывают журналисты, эта машина зарегистрирована на Марию Левченко — секретаршу президента Владимира Зеленского и супругу в то время действующего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Александр Гогилашвили с сыном / Фото: Bihus.info

"А вот номерной знак автомобиля, который привез парня в Парковый, закреплен за автомобилем Volkswagen Transporter. Партия таковых в 2019 году поступила на баланс СБУ" , — говорится в расследовании.

В мужчине, вышедшем из машины перед парнем, источники Bihus.Info в правоохранительных органах опознали сотрудника спецподразделения Альфа СБУ.

На запрос журналистам в СБУ ответили следующим образом:

"В ответ на ваш запрос отмечаем, что информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной. Отдельно обращаем ваше внимание на то, что СБУ действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством Украины. Это касается деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и членов их семей, в том числе" , — ответили в пресс-службе СБУ.

Кроме ответа СБУ, редакция также получила подтверждение от другого правоохранительного органа, что семье Гогилашвили предоставлена охрана Альфы.

Мария Левченко и Александр Гогилашвили не ответили на телефонные звонки и проигнорировали отправленные редакцией вопросы.

Альфа СБУ может предоставлять охрану участникам уголовного производства. Этим иногда пользуются чиновники, которым не предусмотрена госохрана.

В таких случаях для получения охраны от одного из правоохранительных органов используется уголовное производство о якобы угрозе жизни.

Помощнику президента и заместителю министра по должности госохрана не предусмотрена.