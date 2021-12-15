Производство авто в Украине увеличилось вдвое: топ-9 легковушек

В ноябре этого года украинские заводы выпустили 455 легковушек, а также 76 автобусов и грузовых машин. Это в два раза больше октябрьского результата, когда отечественный автопром имел проблемы с поставками электронных компонентов. Однако, если сравнивать с ноябрем 2020-го, то производство уступает почти на 17%, сообщает Auto.Ria.

Кроме того, почти все собранные в прошлом месяце транспортные средства раскупили. А некоторым дилерам даже пришлось продавать складские запасы из-за высокого спроса.

Девятка самых популярных легковушек украинского производства по итогам ноября выглядит таким образом:

Skoda Kodiaq – 69 ед. (проданы 70 ед.);

Lada Vesta – 60 ед. (60 ед.);

Kia Rio X – 40 ед. (40 ед.);

Skoda Fabia – 35 ед. (35 ед.);

Skoda Karoq – 33 ед. (34 ед.);

Renault Arkana – 28 ед. (28 ед.);

Lada Granta – 26 ед. (24 ед.);

Renault Duster (переоборудование для полиции) – 18 авто;

Kia Rio – 17 ед. (9 ед.).

Однако на фоне спроса на "бэушки" продажи авто украинской сборки выглядят скромнее. Так, в прошлом месяце украинцы купили 146 696 авто с пробегом, а первую регистрацию получили 8932 новых легковушки, большинство из которых импортировали из-за границы.