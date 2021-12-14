Резников анонсировал членство Украины в НАТО де-факто

Украина должна де-факто соответствовать стандартам НАТО и тогда она станет членом Альянса де-юре, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга с министром обороны Швеции Питером Хультквистом.

"Мы станем членами НАТО де-факто, будем внедрять стандарты, будем делать реформы. Ибо это нужно нам. Тогда придет время, когда страны Альянса примут политическое решение, и мы станем членом НАТО де-юре" , — сказал Резников.

Глава украинского Минобороны добавил, что право Украины стать членом НАТО записано в Конституции страны. Он добавил, что это суверенное право, за которое украинцы проливают кровь в течение последних 7 лет.